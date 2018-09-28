بالفيديو .. لحظة غرق طائرة في البحر وإنقاذ جميع ركابها

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قال مدير مطار تشوك بدولة ميكرونيزيا؛ اليوم الجمعة، إن مجموعة من القوارب الصغيرة أنقذت 47 شخصاً هم ركاب وأفراد طاقم طائرة تابعة لشركة إير نيوجيني سقطت في البحر قُبيل هبوطها في المطار.

وقال مدير المطار جيمي إيميليو؛ لـ "رويترز"، عبر الهاتف "كان من المُفترض أن تهبط لكن على بُعد 150 ياردة من الهبوط سقطت".

وأضاف "لا نعلم ما الذي حدث.. أنقذنا الجميع بالقوارب: 36 راكباً و11 من الطاقم. الطائرة تغرق الآن".

وأضاف، أن الطائرة وهي من طراز بوينج 737 - 800 سقطت في المياه المحيطة بالجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادي نحو الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي.

ونُقل الركاب وأفراد الطاقم إلى المستشفى؛ حيث ظل ثمانية،؛ منهم أربعة إصاباتهم خطيرة تشمل كسورا وغيرها، حسبما ذكر المتحدث باسم المستشفى.

وقال متحدث باسم لجنة التحقيق في الحوادث في بابوا غينيا الجديدة، إن محقّقين سيتجهون إلى مكان الحادث في أقرب وقت ممكن لمعرفة مُلابساته

المصدر: sabq.org