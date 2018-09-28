بالفيديو: مراهق إندونيسي ينجو من الغرق بعد 49 يوما في البحر على طوافة صيد بدائية

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حكاية بالكاد يمكن تصديقها. إنها حكاية مراهق إندونيسي نجا من الغرق في البحر، إذ ظل سبعة أسابيع يركب طوافة صيد مهلهلة. وقد تم إنقاذه في 31 آب/أغسطس على بعد أكثر من 2500 كيلومتر من السواحل الإندونيسية، غير بعيد عن جزيرة غوام الأمريكية.

ألدي نوفل أديلانغ كان يعمل بمفرده في كوخ صيد تقليدي يدعى "رومبونغ"، وكان راسيا على بعد 125 كلم تقريبا في عرض البحر عند منطقة سيليب في إندونيسيا. وحسب ما أوردت الصحيفة اليومية الإندونيسية ذي جاكارتا بوست يوم الاثنين 24 أيلول، فقد كلف الشاب البالغ من العمر 18 سنة بمراقبة مصابيح كوخ الصيد التقليدي، والتي تتيح استدراج الأسماك ووقوعها في الشبك.

وكان رب عمله يأتي لتفقده مرة في الأسبوع فقط ليأخذ الأسماك ويحضر له الزاد والماء الصالح للشرب والوقود من أجل مولد الكهرباء كي تظل المصابيح مضيئة.

وفي 14 تموز هبت ريح عنيفة قطعت الحبل الذي كان يربط طوافة الصيد إلى الشط، وهذه الطوافة ليس لها محرّك ولا مجاديف. وبهذه الطريقة جرفت المياه ألدي نوفل أديلانغ إلى عرض البحر. وحسب صحيفة "ذي جاكارتا بوست" فإن عشرات السفن مرت من هناك لكنها لم تر الشاب الذي عانى الجوع. وفي 31 آب وبعد 49 يوما في البحر، رآه طاقم سفينة أربيجيو، التابع لبنما قرب، جزيرة غوام في مكرونيزيا، وحمله ليقوده إلى اليابان.

وعبر فيس بوك، وثق عملية الإنقاذ أحد أفراد طاقم السفينة أليلين كابيغوين لورفان من خلال تصوير فيديو نشره في 6 أيلول. ويظهر فيه الشاب وهو يصعد على سلم إلى السفينة ويجلس على متنها والإرهاق باد عليه.

تعليق الصورة: فيديو إنقاذ الشاب الإندونيسي الذي ظل تائها في البحر 49 يوما، نشره أليلين كابيغوين لورفان (من أفراد طاقم سفينة أربيجيو) في 6 أيلول/سبتمبر 2018. الإنقاذ تم في 31 آب.



تعليق: منشور بتاريخ 6 أيلول 2018 يعرب فيه أليلين كابيغوين لورفان (من طاقم سفينة أربيجيو) عن سروره بإنقاذ شاب إندونيسي ظل تائها في البحر 49 يوما. وقد جرى الإنقاذ في 31 آب.

كان مخزون المؤن الغذائية عند ألدي نوفل أديلانغ لا يكفي سوى لبضعة أيام. ولقد بقي على قيد الحياة عبر شرب مياه البحر وصيد الأسماك وطبخها على متن الطوافة. إذ "خلع بعض الألواح الخشبية من الكوخ ليشعل النار"، كما أوضح لصحيفة "ذي جاكارتا بوست" القنصل الإندونيسي في أوساكا، ميرزا نور هداية، والذي أشرف على عملية إعادة الشاب إلى إندونيسيا.

وحسب القنصلية التي نشرت بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الشاب وصل إلى طوكوياما في اليابان في 6 أيلول، ثم استقل الطائرة من طوكيو للعودة إلى بلده بعد يومين، أي في 8 أيلول.



وفي 31 أب/أغسطس عندما رأى ألدي سفينة أربيجيو في البحر حاول مناداتها عبر تحريك ملابسه. لكن الطاقم لم يره فاتصل عبر موجة راديو لطلب النجدة، وتلك نصيحة أخبره بها ذات يوم أحد أصدقائه، كما أوضح لصحيفة ذي جاكارتا بوست. وعندما وصلت إشارة طلب النجدة إلى سفينة أربيجيو عادت أدراجها لإنقاذه. وقد كان البحر هائجا وقتها فلم تستطع السفينة الاقتراب من الطوافة، ولكن استطاع الطاقم مع ذلك حمل الشاب على ظهر سفينتهم عبر إلقاء حبل في المياه، كما يحكي دبلوماسي آخر في قنصلية أوساكا فجر فردوس، للصحيفة ذاتها.

تقول والدة الشاب لوكالة الأنباء الفرنسية "عندما أخبرنا رب عمله (بإنقاذه) صدمت". وعند عودة ألدي نوفل أديلانغ إلى حضن عائلته سالما رغم رحلته البحرية تلك، سيحتفل الآن بعيد ميلاده التاسع عشر في 30 أيلول.

المصدر: observers.france24