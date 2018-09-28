للمرة الأولى.. دولة أخرى توقف إسرائيل عند حدها

A + A -

اعتبرت صحيفة إسرائيلية قرار روسيا بتوريد منظومات الدفاع الجوي المتطورة لسوريا بمثابة دليل على إيقاف إسرائيل عند حدها.

وذكر مقال نشرته صحيفة "هآرتز" في 27 سبتمبر/أيلول أنه للمرة الأولى منذ سنوات أوقفت دولة أخرى إسرائيل عند حدها، على الأقل في سوريا.

وانبرت روسيا لإيقاف إسرائيل حين قررت توريد منظومات الدفاع الجوي المتطورة لسوريا.

واعتبر كاتب المقال أن روسيا أوعزت بذلك إسرائيل بإيقاف الغارات الجوية على سوريا.

وقال كاتب المقال إنه يشكر روسيا على مبادرتها الهادفة إلى وقف العربدة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن بلاده كانت بحاجة إلى من يكبح جماحها.

وجاء في المقال إن روسيا أظهرت للعالم كيف تتعامل مع إسرائيل باستخدام اللغة التي تفهمها إسرائيل.

وأعلنت روسيا قرارها بتوريد منظومات الصواريخ المضادة للطيران "إس-300" لسوريا بعد وقوع حادث الطائرة العسكرية "إيل-20" التي دُمرت أثناء غارة الطيران الحربي الإسرائيلي على سوريا.