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إضراب "الطواقم" يربك حركة الطيران في أوروبا

28
SEPTEMBER
2018
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تستعد شركة "رايان إير " للطيران، الجمعة، لمواجهة إضراب آخر للعاملين في الوقت الذي تفرض فيه الإضرابات في ست دول أوروبية، وبصفة خاصة بين أطقم الطيران، إلغاء رحلات بما سيؤثر على خطط ما يزيد على 40 ألف مسافر.
 
وواجهت "رايان إير " وهي أكبر شركة للطيران المنخفض التكلفة في أوروبا، سلسلة من الإضرابات منذ أن اعترفت بنقابات العمال لأول مرة في ديسمبر، وهو ما أدى إلى إلغاء رحلات وأجبرها على التفكير في التراجع عن خطط النمو قصيرة الأجل إذا استمرت الاضطرابات العمالية.
 
وأخطرت طواقم الطيران في ألمانيا وبلجيكا والبرتغال وهولندا وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الطيارين في ألمانيا رايان إير بالإضراب الذي يستمر لمدة 24 ساعة، لزيادة الضغط في المحادثات بشأن الأجور وظروف العمل.
 
وألغت "رايان إير" مبدئيا 150 رحلة بسبب ما قالت إنه إضراب غير ضروري من قبل "أقلية محدودة من طواقم الطيران". وقالت الشركة الخميس إنها تتوقع إلغاء ما يصل إلى 100 رحلة أخرى بعد أن قال الطيارون الألمان إنهم سينضمون إلى الإضراب.
 
ونقلت رويترز عن الشركة الأيرلندية إنها أحرزت تقدما كبيرا في الأسابيع الأخيرة من المفاوضات، بما في ذلك التوصل إلى اتفاقات عمالية جماعية مع موظفين في أيرلندا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا.
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