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اغتيال وصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارا فارس في بغداد

28
SEPTEMBER
2018
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أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مساء الخميس، عن مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة، تارا فارس، في هجوم مسلح من قبل مجهولين وسط العاصمة بغداد، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون رصاصات عدة عليها داخل سيارتها، ولاذوا بالفرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن "جثة تارا فارس وصلت إلى أحد مستشفيات العاصمة، وكانت مصابة بثلاث طلقات نارية".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اغتيال فارس، مستنكرين عمليات الاغتيال المتكررة في الآونة الأخيرة، التي طاولت إعلاميين وناشطين وأطباء وخبراء تجميل، وعادة ما توجه أصابع الاتهام في تلك الجرائم إلى المليشيات المسلحة.

وولدت فارس في 1996، وفازت بلقب وصيفة ملكة جمال العراق، في مسابقة أقيمت عام 2014، كما فازت بلقب ملكة جمال بغداد عام 2015، وهي تعيش بين العراق وتركيا، وكانت تعمل في مجال الدعاية والإعلان، وهي أحد أشهر عارضات الأزياء في العراق خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي اغتيال فارس بعد يومين من اغتيال الناشطة المدنية سعاد العلي، على يد مسلحين في البصرة أقصى جنوب العراق.
وشهدت البلاد خلال الشهرين الماضيين حملة اغتيالات غامضة استهدفت ناشطين وناشطات ومشاهير، كان بينهم خبيرة التجميل رفيف الياسري، وخبيرة التجميل رشا الحسن.
وصنّف مؤشر السلام العالمي الأخير العراق على أنه من أخطر بلدان العالم بعد سورية وأفغانستان وجنوب السودان.

(العربي)

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