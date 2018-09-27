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هولندا تحبط هجوما إرهابيا كبيرا.. وتعتقل 7 أشخاص

27
SEPTEMBER
2018
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أعلن مكتب الادعاء العام الهولندي، الخميس، أن الشرطة اعتقلت سبعة رجال يشتبه في تخطيطهم لارتكاب "هجوم إرهابي كبير" في احدى المناسبات الكبرى باستخدام أحزمة ناسفة وبنادق كلاشنيكوف.

وأفاد مكتب الادعاء في بيان، الخميس، أن الشرطة اعتقلت المشتبه بهم في بلدتي ارنهيم وفيرت.

وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق استغرق أشهر عدة اعتمد على معلومات استخباراتية تشير إلى أن زعيم عصابة، يبلغ من العمر 34 عاما من أصل عراقي، يخطط لتنفيذ هجوم كبير على حدث ضخم، حتى يتسبب في سقوط العديد من الضحايا.

ويقول المحققون إن المشتبه بهم كانوا يريدون مهاجمة موقع الحدث باستخدام سترات واقية من القنابل والبنادق، وخططوا لتفجير سيارة مفخخة في مكان آخر.

يذكر أن أوروبا وخاصة فرنسا في حالة إنذار بعد سلسلة من الهجمات الجهادية الدامية في السنوات الأخيرة، ينفذها غالبا أشخاص انتقلوا إلى التطرف أو يقولون إنهم يتحركون باسم تنظيم داعش.

في 23 أغسطس الماضي، أقدم رجل يحمل سكّينًا على قتل والدته وشقيقته، وإصابة شخص ثالث، في منطقة تراب في ضاحية باريس. وقالت السلطات إنّ ما حدث هو مِن فعل شخص "مختل"، على الرغم من أنّ داعش تبنّى هذا الهجوم.

وقبل أيّام على ذلك، أقدم طالب لجوء أفغاني كان ثملا على إصابة 4 أشخاص بواسطة سكّين، بوسط مدينة بيريغو (جنوب غرب فرنسا). وسارع المحقّقون إلى استبعاد فرضية الإرهاب

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