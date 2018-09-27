الرئيس الاميركي لم يسمع بإدلب وعرف عنها قبل شهر!

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يسمع من قبل بإدلب، إلى أن تحدثت عن قضيتها امرأة خلال لقاء حاشد مع مناصريه قبل شهر!

ونسب ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك الفضل إلى نفسه بعدم تنفيذ هجوم على المدينة، زاعما بانه فعل ذلك بواسطة تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: “سترتكب خطأ إنسانيا فادحا بالمشاركة في هذه المأساة الإنسانية المحتملة”.

وادعى الرئيس الأمريكي بأنه المسؤول عن وقف الهجوم حين كتب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بضعة أسابيع عن محافظة إدلب .

ومضى ترامب قائلا إنه لم يعلم بالوضع في إدلب إلا من امرأة أثارت قضيتها خلال لقاء مع مؤيديه، مشيرا إلى أنه كان في لقاء مع الكثير من المؤيدين ووقفت امرأة وقالت إن هناك محافظة في سوريا فيها ثلاثة ملايين نسمة الآن. الإيرانيون والروس والسوريون يطوقون المحافظة وسيقتلون أختي وسيقتلون الملايين للتخلص من 25 أو 30 ألف إرهابي” حسب زعمها.

وروى الرئيس الأمريكي أنه قال: “هذا لن يحدث. لم أسمع بمحافظة إدلب. عدت وفتحت صحيفة نيويورك تايمز… ليس الصفحة الأولى ولكن كان هناك موضوع كبير جدا وقلت عجبا! هذه نفس القصة التي روتها لي المرأة ووجدت أن من الصعب تصديقها وقلت كيف؟ لماذا يفعل أي شخص كان هذا؟”.

واستطرد ترامب يروي تسلسل الأحداث التي عرّفته بإدلب، لافتا إلى أن الموضوع الذي نشرته الصحيفة ذكر أن الهجوم قد يبدأ في اليوم التالي، ولذلك عجّل بكتابة تغريدته على تويتر، وأرفقها بإصدار أوامر لفريقه بما في ذلك وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون “بعدم السماح بحدوث ذلك” حسب ادعائه.

يشار إلى أن اتفاقا جرى بين روسيا وتركيا الأسبوع الماضي، نجح في منع تهدئة الأوضاع حول إدلب من خلال إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل المسلحين وقوات الجيش السوري في شمال غرب البلاد.