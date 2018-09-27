عارضة أزياء تنتحر بعد "بث مباشر محزن"

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انتحرت عارضة الأزياء الباكستانية، أنام تانولي، بعد أيام قليلة من ظهورها في بث مباشر "محزن"، عبرت فيه عن تذمرها ممن وصفتهم بـ"المتنمرين" و"المشاكسين" في الإنترنت.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقارير إخبارية محلية قولها إنه جرى العثور على تانولي ميتة داخل منزلها، في وقت سابق من هذا الشهر، مضيفة أن سبب الوفاة هو الانتحار.

وقالت عائلة تانولي إن الفتاة، البالغة من العمر 26 عاما، عانت من الاكتئاب و "الإجهاد العقلي" قبل وفاتها.

وأوضحت أنه كان من المقرر أن تقابل العارضة طبيبا نفسيا في اليوم الذي عثر عليها فيه ميتة، مشيرة إلى أنها قتلت نفسها بالشنق.

وقبل أيام من إقدامها على الانتحار، ظهرت الشابة الباكستانية في بث مباشر، أبدت فيه استياءها من المتنمرين، مضيفة "التنمر سيء، لا تقوموا أبدا بهذا الأمر، حسنا؟.. التنمر يعبر عن الإنسان الجبان وهو أمر مثير للشفقة بكل صراحة".

وتابعت "لا تجعلوا هذا النوع من البشر يؤثر عليكم.. لا يستحقون ذلك".