بريطانيا تكشف الأسماء الحقيقية للروس المتهمين بهجوم سالزبري

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ذكرت تقارير إعلامية الأربعاء، أن الاسم الحقيقي لأحد الرجلين المطلوبين لبريطانيا فيما يتصل بالهجوم بغاز الأعصاب في سالزبري على الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته هو أناتولي فلاديمير وفيتش تشيبيجا وإنه كان برتبة عقيد في الجيش الروسي.

وفي وقت سابق هذا الشهر اتهم ممثلو الادعاء في بريطانيا ألكسندر بتروف ورسلان بوشيروف بمحاولة القتل لتسميمهما سكريبال وابنته بغاز نوفيتشوك في سالزبري بجنوب إنجلترا في مارس لكنهم أضافوا أنهم يعتقدون أن المشتبه بهما استخدما أسماء مستعارة لدخول بريطانيا.

وقالت صحيفة ديلي تليجراف وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)إن الاسم الحقيقي لبوشيروف هو تشيبيجا، وذلك نقلا عن تقرير استقصائي للموقع الإلكتروني بيلينجكات الذي يغطي شؤون المخابرات.

وقال مصدران أمنيان أوروبيان على اطلاع بالتحقيق الخاص بسكريبال إن المعلومات دقيقة.

وتنفي روسيا أي ضلوع في الهجوم وقال الرجلان إنهما كانا مجرد سائحين زارا سالزبري لمشاهدة الكاتدرائية الرئيسية بها.