ميلانيا ترامب قريبا في هذه الدولة العربية

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أعلنت ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنها ستزور عددا من الدول الإفريقية خلال شهر أكتوبر المقبل، وعلى رأسها مصر.

وقالت ميلانيا في بيان إنها ستزور غانا وملاوي وكينيا ومصر، في أول رحلة دولية كبيرة لها من أجل الترويج لرعاية الطفولة والتعليم.

وأضافت: "سيكون اليوم الأول من أكتوبر أول يوم في زيارتي إلى 4 بلدان جميلة ومختلفة في إفريقيا: غانا وملاي وكينيا ومصر"، مؤكدة أن هذه الدول عملت جنبا إلى جنب مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إحداث تقدم في مواجهة أكبر التحديات التي تواجهها.

وتتوجه ميلانيا إلى بلدان إفريقية دخل الرئيس ترامب في توتر مع عدد منها في شهر يناير عندما وصف بعضها بـ"الأوكار القذرة".

جدير بالذكر أن البيت الأبيض أعلن نهاية أغسطس أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب ستقوم في وقت لاحق من هذا العام، لوحدها، بجولة في إفريقيا.

ونقل حينها بيان للبيت الأبيض عن ميلانيا قولها: "ستكون هذه المرة الأولى التي أسافر فيها إلى إفريقيا وأنا متحمسة للتعرّف إلى القضايا المتعلّقة بالأطفال في جميع أنحاء القارة، وفي الوقت نفسه للتعرّف إلى ثقافتها وتاريخها الثري".