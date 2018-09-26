ترامب انتقد روسيا وإيران بسبب دعمهما الأسد وأعلن ان الصين لا تريده ان يفوز في الانتخابات المقبلة

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افتتح الرئيس الاميركي دونالد ترامب اجتماع مجلس الامن الدولي، اليوم، بانتقاد روسيا وايران لدعمهما الرئيس السوري بشار الاسد في الحرب في سوريا.



ودعا في الاجتماع الذي يرئسه للمرة الاولى الى "الالتزام الكامل لعقوبات الامم المتحدة على كوريا الشمالية حتى نزع سلاحها النووي"، وقال: "اعتقد اننا سنتوصل الى اتفاق"، مضيفا ان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون هو رجل عرفته وقدرته، وهو يريد السلام والازدهار لكوريا الشمالية".

وتابع "لضمان استمرار هذا التقدم، علينا ان نطبق قرارات مجلس الامن الدولي حتى يتم نزع السلاح النووي"، مبديا أسفه لكون "بعض الدول لا تزال تنتهك عقوبات الامم المتحدة".

واتهم الصين بالعمل ضد حزبه الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في تشرين الثاني، وقال إن بكين تريده أن "يتلقى صفعة انتخابية" بسبب تشدده في شأن التجارة معها.

وأضاف: "للأسف، وجدنا أن الصين تحاول التدخل في الانتخابات المقبلة التي ستجري في تشرين الثاني 2018 ، ضد مصالح إدارتي".

وتابع: "هم لا يريدونني أنا أو نحن أن نفوز لأنني أول رئيس على الإطلاق يتحدى الصين في شأن التجارة".