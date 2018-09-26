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قتل طفله الرضيع في شهره الثالث بعد ضربه وعضه!

26
SEPTEMBER
2018
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فتحت السلطات القضائية الروسية تحقيقاً جنائياً ضد رجل يشتبه بقتله طفله الرضيع في شهره الثالث بعد قيامه بضربه وعضه.
 
وفي السياق نقلت "روسيا اليوم" عن زوجة المشتبه به البالغ من العمر 25 عاماً قولها للشرطة إنها وجدت طفلها ميتاً عندما عادت إلى البيت من العمل، صباح اول من امس وعلى جسمه آثار الضرب والعض.
 
وزعم المشتبه به أنه حاول تهدئة الطفل عندما أخذ يصرخ من البكاء، من ثم ضربه بيده على الوجه مرتين وعضه في جسده وبعد ذلك شرب الجعة وذهب للنوم، بحسب ما أفاد  أوليغ ديغيل، المتحدث باسم فرع هيئة التحقيق الروسية في إقليم كراسنويارسك في غرب سيبيريا.
 
وقد فتحت السلطات قضية جنائية بموجب مادة "مقتل قاصر" من القانون الجنائي  للكشف عن ملابسات الواقعة.
 
وبقيت لدى الزوجين طفلة أخرى تبلغ سنة وثمانية أشهر من العمر، وكانت عند أقاربها في يوم الواقعة، وقد أرسلت السلطات المشتبه به إلى إجراء فحص طبي له لمعرفة ما إذا كان في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.
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