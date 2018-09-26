إجلاء المئات وإغلاق مطار بسبب حريق غابات في إيطاليا

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أمرت السلطات الإيطالية مئات السكان بمغادرة منازلهم وأغلقت مطار بيزا إثر اندلاع حريق هائل اجتاح تلالا تغطيها الأشجار في إقليم توسكاني بوسط البلاد.

وعبر مسؤولون عن اعتقادهم بأن الحريق الذي انطلقت شرارته الأولى في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين كان نتيجة عمل متعمد في منطقة مونتي ماريو التي تقع بين مدينتي بيزا ولوكا في توسكاني.

وقالت السلطات المحلية إنها أمرت نحو 700 شخص بمغادرة منازلهم كإجراء احترازي في بلدتي كالتشي وفيكوبيسانو، وأغلقت كل المدارس بالمنطقة. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وأتى الحريق على نحو 1500 فدان من الغابات، وغطت سحابة سوداء ضخمة سماء بيزا. وقال مطار المدينة إنه سيعلق الرحلات الجوية التجارية حتى الساعة 7.40 مساء "لمساعدة فرق الإطفاء المشاركة في جهود مكافحة الحرائق".