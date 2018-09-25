هل كانت الأميرة ديانا حامل من دودي الفايد يوم قتلت؟

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بعد مرور 20 عاماً على مقتلها، خرج الطبيب الشرعي الذي قام بفحص جثت الأميرة ديانا في ذلك الحين عن صمته، وأجاب على السؤال: هل كانت والدة الأميرين وليام وهاري حاملاً من المصري دودي الفايد؟

وقال الطبيب ريتشارد شيفرد، الذي كلفته السلطات البريطانية بتقديم تقرير عن سبب وفاة الأميرة ديانا، في حديث إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "على المستوى الصحي لم يكن هناك أي علامات تشير إلى أن الأميرة ديانا كانت حاملاً".

إلا أنه لم ينف تماماً هذا الاحتمال. وأشار إلى أن "بعض النساء يعرفن بالحمل فور حدوثه". وفيما يتعلق بديانا تساءل: "هل هي إحدى هؤلاء النساء؟".

المصدر: ElFann.com