شاهد.. جرحى بانهيار 'برج بشري' في برشلونة

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يبدو أن الاحتفالات الإسبانية كثيرة هذه الأيام، ويبدو أيضا أنها كثيرة الحوادث، التي تصل في بعض الأحيان حد الوفاة.



لحسن الحظ لم يمت أي شخص في الحادثة التي وقعت في مدينة برشلونة عندما انهار "برج بشري" خلال الاحتفال التقليدي السنوي "لا ميرسيه".



وأظهرت لقطات فيديو اللحظة الأخيرة للبرج أو الهرم البشري عندما وصل آخر اثنين من أركانه إلى القمة قبل أن يختل توازن أولئك في أسفل الهرم ويسقط 11 شخصا كانوا في الأعلى.



ولم يعرف بالضبط عدد من أصيبوا في الحادث، الذي وقع فيما الموسيقا الاحتفالية تسمع في الخلفية، لكن شوهد رجل على الأقل وهو يشكوا من كسور في أضلاعه، بينما نقل شخص آخر على نقالة.



يشار إلى أن احتفال "لا ميرسيه" هو من الاحتفالات التقليدية في برشلونة ويستمر 5 أيام، ويتم الاحتفال به مع نهاية فصل الصيف وبداية الخريف.