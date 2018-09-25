living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شاهد.. جرحى بانهيار 'برج بشري' في برشلونة

25
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يبدو أن الاحتفالات الإسبانية كثيرة هذه الأيام، ويبدو أيضا أنها كثيرة الحوادث، التي تصل في بعض الأحيان حد الوفاة.

لحسن الحظ لم يمت أي شخص في الحادثة التي وقعت في مدينة برشلونة عندما انهار "برج بشري" خلال الاحتفال التقليدي السنوي "لا ميرسيه".

وأظهرت لقطات فيديو اللحظة الأخيرة للبرج أو الهرم البشري عندما وصل آخر اثنين من أركانه إلى القمة قبل أن يختل توازن أولئك في أسفل الهرم ويسقط 11 شخصا كانوا في الأعلى.

ولم يعرف بالضبط عدد من أصيبوا في الحادث، الذي وقع فيما الموسيقا الاحتفالية تسمع في الخلفية، لكن شوهد رجل على الأقل وهو يشكوا من كسور في أضلاعه، بينما نقل شخص آخر على نقالة.

يشار إلى أن احتفال "لا ميرسيه" هو من الاحتفالات التقليدية في برشلونة ويستمر 5 أيام، ويتم الاحتفال به مع نهاية فصل الصيف وبداية الخريف.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout