بالفيديو - تشاجر مع زوجته فقتلها بطريقة مروعة!

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مروّع لسيدة قُتلت على يد زوجها في البرازيل.

وفي التفاصيل، تظهر السيدة تاتيان سبيتزنر (29 عاماً) في الفيديو وهي تركض هاربة باتجاه مصعد من زوجها لويس مانفيلر (32 عاماً)، وهو يطاردها في مرآب تحت الأرض، ويلكمها ويركلها قبل خنقها حتى الموت، ويرمي جثتها من شرفة الطابق الرابع، بحسب ما أفادت الشرطة.

ولفت ممثلو الادعاء الى أن اللقطات تظهر الزوج، وهو ينقل جثة زوجته عبر المصعد ثمّ يبدأ بتنظيف آثار الدماء عن الجدران.

ويزعم مانفيلر، المحتجز في انتظار المحاكمة، أن زوجته قفزت كي تنهي حياتها بسبب خلاف، إلا أن الأطباء الشرعيين لفتوا يوم الخميس الى أنها توفيت خنقاً.

وأفادت التقارير بأن مشاجرة نشبت بين الزوجين، بعدما كانا يمضيان السهرة خارج المنزل بسبب صور امرأة على هاتف مانفيلر.

وقد تمّ العثور على جثة الضحية، داخل شقة الزوجين في جنوب البرازيل يوم 22 تموز.