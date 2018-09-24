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بوتين لنتنياهو: تصرفات الطيران الإسرائيلي السبب الرئيسي لمأساة الطائرة الروسية

24
SEPTEMBER
2018
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن موسكو تنطلق من أن تصرفات الطيران الإسرائيلي السبب الرئيسي لمأساة طائرة "إيل 20" الروسية.

وأشار الكرملين في بيان صحفي له، صدر اليوم الاثنين، في أعقاب المكالمة الهاتفية بين بوتين ونتنياهو بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، إلى أن موسكو وتل أبيب واصلتا مناقشة ملابسات حادث إسقاط الطائرة الروسية، آخذا بعين الاعتبار أن المعلومات التي قدمها العسكريون الإسرائيليون عن عمليات سلاح الجو الإسرائيلي فوق الأراضي السورية تتناقض مع استنتاجات وزارة الدفاع الروسية.

وأكد بوتين أن "الجانب الروسي ينطلق من أن تصرفات الطيران الإسرائيلي بالذات أصبحت السبب الرئيسي للمأساة".
وشدد الرئيس الروسي على أن "القرارات التي اتخذتها موسكو لتعزيز القدرات القتالية للدفاع الجوي السوري تتماشى مع الوضع الراهن وتهدف قبل كل شيء إلى حماية العسكريين الروس الذين يؤدون مهام محاربة الإرهاب الدولي، من أي خطر محتمل".

وأشير في البيان إلى أن نتنياهو جدد التعازي للجانب الروسي في مقتل العسكريين الروس الذين كانوا على متن الطائرة "إيل 20"، التي أسقطتها الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ أثناء تصديها لغارة إسرائيلية على اللاذقية يوم 17 سبتمبر.

روسيا اليوم
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