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رئيسة وزراء نيوزيلندا تقابل زعماء العالم وتهتمّ برَضيعتها والمزيد في فقرة السوشيل ميديا

24
SEPTEMBER
2018
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تناقل الناشطون على السوشيل ميديا فيديو عن مطعم في وسط بيروت down town يقدم الاركيلة بالفي ليرة والبيتزا بـ 5000 ليرة.. يعني صار فيك تتغدا و"تأرغل" فقط بـ 8000 ليرة:

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ضرب وعراك على المدرجات خلال مباراة النجمة - انصار:

تواجه رئيسة وزراء نيوزيلندا jacinda ardern تحديات صعبة في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، من بينها ظهورها لأول مرة أمام زعماء العالم وأيضاً مواعيد نوم ابنتها الرضيعة التي يبلغ عمرها 3 أشهر، والتي اصطحبتها معا حتى تتمكن من ارضاعها والاعتناء فيا. وتصدرت أرديرن التي يبلغ عمرها 38 عاماً عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية منذ وصولها إلى السلطة، عندما أصبحت ثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد وهي في السلطة بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو:

أغلقت السلطات الصينية اكثر من أربعة آلاف مواقع إلكتروني في إطار حملة تطهير على المواقع الإلكترونية. وتبقى الصين الإنترنت تحت رقابة شديدة، وتشن حملة على عدد من الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، بما في ذلك المواد الإباحية والقمار والتبشير الديني وحتى نشر الشائعات.

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