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ترامب يدعو آبل للتصنيع بأمريكا بدل الصين

8
SEPTEMBER
2018
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دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة "آبل" إلى تصنيع أجهزتها في الولايات المتحدة بدل الصين، لأن من شأن ذلك أن يجنبها تداعيات الحرب التجارية الدائرة مع بكين.

وشدد ترامب عبر تغريدة بحسابه على تويتر أن أسعار منتجات مجموعة شركات آبل قد ترتفع بسبب الرسوم الضخمة التي قد يتم فرضها على الصين.

وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات من الصين التي يتهمها بممارسات تجارية "غير مشروعة".

وتابع الرئيس الأميركي "لكن الحل سهل"، مقترحا على المجموعة الأميركية ومقرها كاليفورنيا "تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة بدلا من الصين. والبدء ببناء مصانع جديدة اعتبارا من اليوم".

وآبل التي تعتمد بشكل كبير على الصين حيث تصنع غالبية أجهزتها قد تجد نفسها عرضة لتداعيات النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

ومطلع آب/أغسطس اعتبر مديرها التنفيذي تيم كوك أن الضرائب التي فرضها ترامب على الصين أشبه بـ"الضريبة على المستهلك".

وفرضت الولايات المتحدة في تموز/يوليو وآب/أغسطس رسوما على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار في تحرك لقي ردا مماثلا من بكين التي حذرت من أنها قد تفرض رسوما إضافية على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

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