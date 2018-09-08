living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريمة مقززة: امرأة تجبر ابنها وصديقيه على اغتصاب طفلة وقتلها بأبشع طريقة

8
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فيتو - اعتقلت الشرطة الهندية سيدة و4 آخرين بعد أن تعرضت ابنة زوجها البالغة من العمر 9 سنوات للاغتصاب والقتل.
 
وبحسب موقع مترو، عثرت الشرطة على جثة الطفلة متحللة ومخبأة خلف الأشجار على بعد كيلومتر واحد من منزلها في منطقة بارامولا الهندية.
 
وقد أبلغ والدها عن فقدان الطفلة قبل 12 يوما، وقالت الشرطة إن السيدة البالغة من العمر 36 عاما كانت تشعر بالغيرة من ابنة زوجته وزوجته الثانية وقامت بخطف الطفلة.
 
وتدعي التقارير انها دفعت ابنها البالغ من العمر 14 عاما وصديقيه المراهقين للتناوب على اغتصاب الطفلة.
 
وتم اتهام زوجة الأب بخنق الطفلة بينما ضرب الابن رأسها بالفأس، وقام صديقيه باقتلاع عينيها ورش جسمها بأسيد بطاريات قبل التخلص من الجثة في الغابة.
 
وقالت الشرطة إن الجناة المراهقين اعترفوا بالجريمة وسيتم إرسالهم إلى الأحداث.
 
وظهر ضابط شرطة في اللقطات يبكي من بشاعة الحادث عندما كان يدلي بنتائج التحقيق.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout