جريمة مقززة: امرأة تجبر ابنها وصديقيه على اغتصاب طفلة وقتلها بأبشع طريقة

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فيتو - اعتقلت الشرطة الهندية سيدة و4 آخرين بعد أن تعرضت ابنة زوجها البالغة من العمر 9 سنوات للاغتصاب والقتل.

وبحسب موقع مترو، عثرت الشرطة على جثة الطفلة متحللة ومخبأة خلف الأشجار على بعد كيلومتر واحد من منزلها في منطقة بارامولا الهندية.

وقد أبلغ والدها عن فقدان الطفلة قبل 12 يوما، وقالت الشرطة إن السيدة البالغة من العمر 36 عاما كانت تشعر بالغيرة من ابنة زوجته وزوجته الثانية وقامت بخطف الطفلة.

وتدعي التقارير انها دفعت ابنها البالغ من العمر 14 عاما وصديقيه المراهقين للتناوب على اغتصاب الطفلة.

وتم اتهام زوجة الأب بخنق الطفلة بينما ضرب الابن رأسها بالفأس، وقام صديقيه باقتلاع عينيها ورش جسمها بأسيد بطاريات قبل التخلص من الجثة في الغابة.

وقالت الشرطة إن الجناة المراهقين اعترفوا بالجريمة وسيتم إرسالهم إلى الأحداث.

وظهر ضابط شرطة في اللقطات يبكي من بشاعة الحادث عندما كان يدلي بنتائج التحقيق.