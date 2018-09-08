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تعطل سفينة سياحية متجهة لنيويورك يثير الرعب

8
SEPTEMBER
2018
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تعطلت سفينة سياحية قبالة سواحل ولاية ماساشوستس، ترسو حاليا في "رود آيلاند"، ما أثار حالة من القلق والرعب، فيما أعلن خفر السواحل الأميركي أنه سيتم تفتيشها قبل أن تواصل رحلتها إلى نيويورك.
وحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السفينة "ستار برايد" تحمل 351 شخصا، وعلقت في خليج بازاردز التابع لولاية ماساتشوستس في حدود الساعة 15.15 من يوم الجمعة.
 
وبعد هذا الخلل، لم يقدر القبطان وطاقمه على إسقاط المرساة خوفا من كابلات (أسلاك)، توجد تحت البحر وتمد جزيرة "كوتي هونك" بالطاقة، لكنه أجبر على فعل ذلك بعد نحو ساعة من التوقف لأسباب تتعلق بـ"السلامة".
 
وكشف خفر السواحل الأميركي، على تويتر، أن السفينة، التي يبلغ طولها 115 مترا، عادت لتعمل بشكل طبيعي بعد الساعة الخامسة والنصف من عشية الجمعة.
 
وتعطلت السفينة بعدما فقدت "مياه التبريد لأنظمة المحرك"، مما تسبب في توقف تلقائي لمركز القيادة والمحركات الإضافية.
 
وذكرت الشركة المشغلة للسفينة "ويندستار كروزس" أن الركاب وطاقم السفينة "لم يكونوا في خطر"، مضيفة أن أنظمة السلامة ووسائل الراحة كانت تعمل بشكل جيد "خلال فترة العطل".
 
وستخضع السفينة، مساء السبت، لعملية تفتيش سريعة قبل السماح لها بمواصلة رحلتها إلى نيويورك.
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