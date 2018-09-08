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ترامب يعلنها بصريح العبارة: أخشى المساءلة

8
SEPTEMBER
2018
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في تجمع حاشد بولاية مونتانا، مساء الخميس، حث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنصاره على التصويت للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، حتى لا يتعرض للمساءلة.
ونقلت صحيفة "تايم" عن ترامب قوله: "في هذه الانتخابات، لن تصوتوا على مرشح معين.. ستصوتون على الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس.. هذا أمر مهم جدا".
 
وقال: "إنهم يحبون استخدام كلمة المساءلة.. خصوصا عبارة - سائلوا ترامب –".
 
وتابع "لكنني أقول.. كيف يمكنك مساءلة شخص يقوم بعمل رائع ولم يخطئ نهائيا.. اقتصادنا جيد، كيف يمكنك القيام بأمر كهذا؟".
 
وسيدلي الناخبون الأميركيون بأصواتهم في الثاني من نوفمبر لتجديد جزء من أعضاء الكونغرس الأميركي وحكام الولايات.
 
وتعد الانتخابات النصفية اختبارا لسياسات الرئيس ترامب، كما سترسم معالم مستقبله بالبيت الأبيض.
 
ويواجه ترامب مشاكل عدة، عقب إقرار محاميه السابق، وليام كوهين، بدفع أموال، قبل انتخابات 2016، لشراء صمت امراتين تزعمان إقامة علاقة مع الرئيس، وهو ما يعد مخالفا فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.
 
وسبق أن قال عدد من الخبراء القانونيين إنه لا يمكن اتهام الرئيس أثناء شغله منصب الرئاسة، وإنه إذا ارتكب جريمة فإن المسار المناسب في تلك الحالة هو المساءلة البرلمانية.
 
 كيف تتم عملية المساءلة؟
تبدأ عملية المساءلة في مجلس النواب إذ يمكن لأعضائه أن يتقدموا فرادى بمشروع قرار لمساءلة الرئيس مثل مشاريع القوانين العادية، أو يمكن للمجلس أن يبدأ الإجراءات بالموافقة على قرار بالتفويض في إجراء تحقيق.
 
وتستلزم مساءلة الرئيس الموافقة بأغلبية بسيطة في مجلس النواب غير أن عزل الرئيس من منصبه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.
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