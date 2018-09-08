بعد طرده من المنزل .. زوجة وزير خارجية بريطانيا تقطع عنه "حبل الزوجية"

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بعد ريع قرن من الزواج، أعلن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون وزوجته أنهما بصدد الطلاق من زوجته مارينا ويلر.

بوريس جونسون ومارينا ويلر قالا في بيان مشترك الجمعة إنهما منفصلان "منذ عدة أشهر" بعد 25 عاما من الزواج وقررا الطلاق الآن.

وقال الزوجان إن إجراءات الطلاق تجري حاليا.

أوضح البيان "كصديقين سنستمر في دعم أطفالنا الأربعة في السنوات المقبلة. لن نعلق أكثر من ذلك."

انفصال الزوجين ظهر في الصفحات الأولى من الصحف البريطانية التي قالت إن جونسون طرد من منزله على يد زوجته الغاضبة.

استقال جونسون من منصبه كوزير للخارجية في يوليو/ تموز بسبب خلافه مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي حول خططها بشأن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي (بريكست.)