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أكد الخبير العسكري، أليكسي ليونكوف، أن تدمير الأساطيل الأمريكية سيتم بأساليب "غير تقليدية" في حال اندلاع حرب بين روسيا وأمريكا، وأن موسكو "لا تبني أوهاما" وافتراضات حول هذا الأمر.

ورد هذا الخبير العسكري المعروف في مقال كتبه لمجلة "زفيزدا" الناطقة باسم الجيش الروسي، بذلك على مقال نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية المتخصصة في الأمن والدفاع في أغسطس الماضي، حول توقعات خبراء أمريكيين لنتائج حرب افتراضية بين بارجة "آيوا" الأمريكية وطراد "كيروف" الروسي.

وتعرب وسائل الإعلام الأمريكية عن اعتقاد مفاده، أن القوات البحرية الأمريكية قادرة على الانتصار في حرب مع نظيرتها الروسية بسهولة، وتقلل من شأن القدرات الدفاعية لروسيا وأساطيلها البحرية.

ووفقا لهذا الخبير الروسي، فإنه في حال اندلاع نزاع مسلح، فإن موسكو لن تلجأ إلى الطرق "التقليدية" لتدمير القطع البحرية الأمريكية، بل ستستخدم منظومات حديثة بعيدة المدى مضادة للسفن.