الوزير السابق يعلن انفصاله عن زوجته

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أعلن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، المنافس المحتمل لتيريزا ماي على رئاسة الحكومة البريطانية، انفصاله عن زوجته ومباشرتهما إجراءات الطلاق.



وجاء إعلان جونسون البالغ 54 عاما، والذي استقال من منصبه في تموز الماضي احتجاجا على خطة الحكومة لآلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية أوردت فيه أن سبب الانفصال هو خيانة جونسون لزوجته.



وجاء في بيان مشترك أصدره الزوجان "منذ بضعة أشهر، وبعد زواج دام 25 عاما، قررنا أن الانفصال يصب في مصلحتنا".



وتابع البيان "اتفقنا بعدها على الطلاق وباشرنا اجراءاته"، مضيفا "كصديقين سنواصل رعاية ابنائنا الأربعة في السنوات المقبلة. لن نصدر أي تعليق إضافي".



ويُعتقد أن جونسون يسعى للفوز بزعامة حزب المحافظين بقيادة رئيسة الحكومة تيريزا ماي، والذي يشهد انقساما حادا حول مقاربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.