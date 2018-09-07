living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الشاب الواقف" وراء ترامب يخطف الأضواء.. وعقاب صاعق

7
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خطف شاب، كان يقف وراء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أثناء إلقائه خطابا حماسيا في ولاية مونتانا الخميس، الأضواء، وبات حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن ترامب كان يلقي خطابا أمام حشد من أنصاره في مدينة بيلينغز بولاية مونتانا، مضيفا أن أحد الشباب كان له رأي آخر في تصريحات رئيس الولايات المتحدة.
 
وبدا من خلال الفيديوهات، التي نشرت على موقع "تويتر" الشاب المجهول وهو يبتسم ويضحك ويرسم تعابير "الاستغراب والسخرية"، حين كان ترامب يتحدث على بعض القضايا الراهنة.
 
ولم يتأخر العقاب كثيرا، حيث سرعان ما توجهت إحدى السيدات (يبدو أنها موظفة) نحو الشاب وتحدثت معه باختصار، قبل أن تطلب منه مغادرة مكانه لتعوضه، في محاولة منها لإيقاف "سخرية الشاب".
 
 واستغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا التصرف، وقالوا إن محيط ترامب شعر بالحرج من ردود فعل الشاب، لكن ردة فعل الموظفة كانت أكثر إحراجا.
 
وغالبا ما تتسم تجمعات ترامب بتفاعلات مؤيدة ومناهضة، إلا أن المقربين من الرئيس صاروا يعتمدون، خلال الأيام الماضية، على إجراءات أكثر صرامة لمواجهة المحتجين.
 
وفي لقاء لترامب عقد في مدينة إيفانسفيل بولاية إنديانا، الأسبوع الماضي، قام أحد الموظفين بمنع مصور كان يحاول التقاط صور لأحد المتظاهرين.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout