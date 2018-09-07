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كشفت صحيفة "صن" البريطانية في تقرير نشرته على موقعها مؤخراً، أن سبب انفصال الأميرة الراحلة ديانا والأمير تشارلز ليس العلاقة بين الأخير وكاميلا باركر بولز كما أشيع لسنوات طويلة.

وأشار التقرير إلى أن الطلاق حدث بسبب رغبة الأمير تشارلز في أن يرزق بفتاة. وذكر أنهما كانا مقربين جداً أحدهما من الآخر في المراحل الأخيرة من حملها بالأمير هاري.

ولفت إلى أن الأميرة قالت في مقابلة أجريت معها في عام 1991 إن تلك العلاقة تدهورت بسرعة بعد ولادة الأمير هاري.

ونقلت الصحيفة عن مدوّن السيرة الذاتية للأميرة، أندرو مورتن، إن أول ما قاله تشارلز في اللحظة التي تلت ولادة هاري: "يا إلهي، إنه صبي!".

وأفاد بأن الأميرة الراحلة عرفت جنس المولود في وقت سابق، إلا أنها أبقت الأمر سراً لأن زوجها لطالما أراد أن يرزق بفتاة، ولأن ولادة صبي ستزعجه.

وجاء في التقرير أيضاً أن الأمير أعرب على مسمع من والدة زوجته فرانسيس شاند كيد، أثناء الاحتفال بولادة هاري، عن شعوره بالإحباط، وتمنى لو كان الأمير فتاة.

وكان تقرير آخر لموقع "دايلي ميل" ذكر أن الأمير تشارلز تمنى في العام 2014 أن يكون طفل وليام الثاني فتاة.

(لها)