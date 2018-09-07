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ترامب يرى "الثعابين موجودة".. ويكشف دائرة الثقة

7
SEPTEMBER
2018
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لطالما يردد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبارة "الثعابين موجودة في كل مكان"، وذلك في إشارة إلى أنه لا يثق في أي شخص باستثناء أطفاله، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وذكر المصدر نقلا عن أحد المقربين من الرئيس الأميركي أن هذا الأخير يشتبه في أغلب الأشخاص المتواجدين حوله بتسريب معلومات سرية من البيت الأبيض.
 
وتابع أن ترامب أعد، العام الماضي، قائمة تضم أسماء الأشخاص، الذين يعتقد أنهم غير قادرين على "حماية السر المهني".
 
ويقول ترامب، حسب المصدر المقرب منه: "الثعابين موجودة في كل مكان. يجب أن نتخلص منها".
 
وكشفت الصحيفة البريطانية أن ترامب أجرى بمفرده تحقيقات مع عدد من مساعديه بخصوص قضية تسريب المعلومات، كما يطلب بانتظام من مساعديه رأيهم في زملائهم.
 
وتابعت أن هاجس ترامب يصل إلى حد "تفتيش المقاعد في قاعة روزفلت ومراقبة الموجودين هناك".
 
وقال أحد أصدقاء ترامب لصحيفة "واشنطن بوست" إنه لا يثق إلا في أولاده.
 
هذا وينتظر المتتبعون على أحر من الجمر إصدار كتاب للصحفي الأميركي المخضرم، بوب وودرود، المتوقع أن يضم عددا من الحقائق والمعلومات الحصرية بشأن رئيس الولايات المتحدة.
 
ووصف الرئيس الأميركي كل ما جاء في الكتاب بأنه مجرد احتيال وخداع لعامة الشعب، متسائلا عن سر توقيت نشر الكتاب.
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