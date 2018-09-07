living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البشرية أمام تهديد جديد.. أخطر من الإرهاب والتغير المناخي

7
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذر الرئيس المقبل لجمعية العلوم البريطانية من أن البشرية تواجه تهديدا، يعد أكثر خطورة من الإرهاب والتغير المناخي ومقاومة المضادات الحيوية، حسب ما ذكرت صحيفة "تليغراف".
 
وقال أستاذ الفيزياء في جامعة سري البريطانية، جيم الخليلي، أن التقدم التكنولوجي أو "الذكاء الاصطناعي" غير المسبوق "يحدث بسرعة كبيرة"، بدون التدقيق أو التنظيم المناسب.
 
وأشار الخليلي إلى أن الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف والأمن، خاصة وأنه لم يتم تقييمه بشكل صحيح، داعيا الحكومة البريطانية إلى تنظيمه على وجه السرعة، حسب ما ذكر موقع "تلغراف" البريطاني.
 
وقال: "إذا سئلت قبل عامين عن أكثر القضايا أهمية وإلحاحا بشأن مستقبلنا، والتي لا بد من مواجهتها، لقلت التغير المناخي أو أحد التحديات الكبيرة الأخرى التي تواجه البشرية، مثل الإرهاب، ومقاومة مضادات الميكروبات، والأوبئة والفقر العالمي".
 
وتابع: "لكنني اليوم متأكد من أن أهم محادثة يجب أن نجريها تتعلق بمستقبل الذكاء الاصطناعي".
 
وضرب الخليلي مثالا عن مدى خطورة الذكاء الاصطناعي، بتدخل قراصنة روس في مجريات انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016، مضيفا: "فما الذي يمنع الإرهابيين الإلكترونيين من اختراق شبكات الطاقة المستقبلية التي ستدار بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب أنظمة النقل والبنوك والمنشآت العسكرية".
 
وتابع: "تقع على عاتق حكومتنا مسؤولية حماية المجتمع من التهديدات والمخاطر المحتملة".
 
وقد شهد الذكاء الاصطناعي والروبوتات تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى الاستغناء عن البشر في كثير من الوظائف، الأمر الذي دفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، إلى التحذير من أن "قطاعات كبيرة" من القوى العاملة في بريطانيا أصبحت الآن مهددة بالبطالة.
 
حتى الصناعات التي كان من المعتقد أنها "محصنة"، مثل الكتابة الإبداعية، يتم استبدالها الآن ببرامج اصطناعية "ذكية"، بالإضافة إلى مراكز خدمة العملاء عبر الهاتف.
 
وقال الخليلي: "هناك مخاوف حقيقية حول التطبيق واسع النطاق للذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى زيادة (عدم المساواة). من المتوقع أن تؤدي الروبوتات والأنظمة الذكية إلى فقدان الوظائف، مما يؤثر في المقام الأول على العاملين في وظائف ذات مهارات منخفضة. ولا يزال هناك القليل من الأبحاث حول تأثيرات الأتمتة المستقبلية في المملكة المتحدة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout