إصابة مرشح للرئاسة في البرازيل في عملية طعن

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أصيب السياسي اليميني المرشح للرئاسة في البرازيل جاير بولسونارو بجروح إثر تعرضه لعملية طعن أثناء جولة في إطار حملته الانتخابية في ولاية ميناس جيرايس.

وتتضارب التقارير حول مدى خطورة إصابة السياسي، حيث ذكر نجله فلافيو على "تويتر" أن والده "نجا من محاولة الاغتيال" وأن "الجروح في منطقة البطن كانت طفيفة لحسن الحظ".

وفي وقت لاحق أفاد تلفزيون "غلوبو نيوز" البرازيلي بأن إصابته خطيرة، حيث تم طعنه في الكبد وأجريت له عملية جراحية.

وأكدت الشرطة إلقاء القبض على منفذ عملية الطعن.

وتجدر الإشارة إلى أن جاير بولسونارو، المرشح عن الحزب الاجتماعي الليبرالي يتصدر الاستطلاعات لرأي الناخبين عشية الانتخابات التي من المقرر أن تجري في أكتوبر المقبل.