إطلاق القمر الصناعي الإیراني في فبرایر 2019

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قال نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإیرانیة العمید قاسم تقی زاده إنه سیتم إطلاق القمر الصناعي للجمهوریة الإسلامیة في شهر فبرایر 2019.

وأكد العميد تقي زاده الیوم الخمیس أن إیران حققت تقدما جیدا فی الدفاع الجوی، مضیفا إن إیران ستتمتع بمستوى عال جدا من الردع والدفاع.

وتابع : وزارة الدفاع عاقدة العزم علي تطویر قدراتها فی اطار خطة تمتد لاربع سنوات، لتحدیث قدراتها إلى أعلى مستوى ممكن من الردع، و لتلقین العدو درسا لن ینساه فیما لو فكر باتخاذ أي خطوة.

وأكد إن زمن "إضرب ثم إهرب قد ولى" وقال: فی الردع الفاعل نستخدم حاليا أنواع متقدمة من الصواریخ، ولدینا معدات عسكریة وكوادر بشریة تتمیز بكفاءات عالیة لمواجهة التهدیدات البحریة للعدو.

وصرح بان الجمهوریة الإسلامیة والقوات المسلحة، "أعدتا جمیع الخطط اللازمة لمواجهة التهدیدات المحتملة من قبل امریكا والكیان الاسرائیلی الغاصب وحكام المنطقة العملاء، ولدینا احاطة تامة بالخطط والخرائط والأسلحة والتكتیكات والتقنیات ونقاط ضعف العدو وقوته".

المصدر: إرنا