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كاردشيان وإيفانكا تجتمعان في البيت الأبيض

6
SEPTEMBER
2018
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ناقشت كيم كاردشيان مع ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر وخبراء موضوع الإصلاحات في السجون، وعلى وجه الخصوص العفو عن المجرمين الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة بسبب جرائم مرتبطة بتجارة المخدرات.

كتبت كاردشيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن اللقاء جرى في البيت الأبيض مشيرة إلى أن: "كل شيء بدأ مع السيدة اليس، عندما نظرت إليها رأيت وجوه معتقلين أخرين، وعرفت قصة رجل وامرأة في السجن، بعدها فهمت أنني لا أستطيع التوقف عند شخص واحد، وأن الوقت قد حان لتغيير النظام بشكل حقيقي".

من ناحيتها فقد نشرت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب على صحفتها في "تويتر" أن:" اجتماع عمل كبير جرى في البيت الأبيض مع دعاة إصلاح العدالة الجنائية وقياديين سياسيين، حول طرق تحسين إجراءات العفو".

وكانت كارشيان قد اجتمعت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة الإصلاحات في السجون وإجراءات العفو، وطلبت منه العفو عن اليس ميري جونسون ذات الـ63 عاما، التي حكم عليها بالسجن مدى الحياة بسبب تجارتها بالمخدرات، ووافق الرئيس الأمريكي على تلبية طلب كاردشيان والإفراج عن اليس.

المصدر: سبوتنيك

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