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ليلة زواجهما.. وقعت الفاجعة!

6
SEPTEMBER
2018
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 احتفل الشاب ديني إيمسلي (37 عاما) بزواجه من كلير (35 عاما)، في 17 أغسطس الماضي، في فندق قريب من مدينة ويثربي شمالي بريطانيا، إلا أن فرحتهما لم تكتمل، وانتهت بفاجعة غير متوقعة.

وتفيد صحيفة ديلي ميل بأن العروسين أقاما حفل زفافهما بحضور 80 شخصا من أقارب وأصدقاء العروسين.

وتفيد صحيفة ديلي ميل بأن العروسين أقاما حفل زفافهما بحضور 80 شخصا من أقارب وأصدقاء العروسين.

وفي الساعة 11:30، ذهب العريس إلى الغرفة المخصصة لهما في الفندق، أما العروسة فقد بقيت مع الضيوف. وبعد ساعة، ذهبت إليه وكان لا يزال على قيد الحياة، ثم عادت إلى الضيوف ثانية.

ولكن، عندما عادت كلير إلى الغرفة في 1:30 ليلا، اكتشفت أن زوجها قد توفي، فبدأت بالصراخ طلبا للمساعدة. ولكن جميع محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل.

ويقول أقارب العروسين وأصدقاؤهما إنه كان يتمتع بصحة جيدة، ولا تشتبه الشرطة في وفاته بأحد ما.

أما العروس، فقد عبرت عن حزنها لتلك الفاجعة، وذكرت على صفحتها في شبكة فيسبوك، أنها لا تتصور كيف ستعيش من دون زوجها الحبيب.

روسيا اليوم
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