"فورين بوليسي": إسرائيل دعمت وسلّحت الإرهابيين في جنوب سوريا

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أشارت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في تقرير لها، إلى أن "إسرائيل" قامت بتسليح وتمويل ما لا يقل عن 12 جماعة متمردة في جنوب سوريا ساعدت في منع المقاتلين والمسلحين المدعومين من إيران من السيطرة على مواقع قريبة من الحدود الفلسطينية في السنوات الأخيرة، وفقًا لما ذكره أكثر من 24 قائدًا ومؤول عن هذا الملف في هذه المجموعات.

وبحسب المجلة الأميركية، شملت التحويلات العسكرية ، التي انتهت في تموز / يوليه من هذا العام ، بنادق هجومية ومدافع رشاشة وقاذفات هاون وسيارات نقل، قامت الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" بتسليم الأسلحة عبر ثلاث بوابات تربط بين مرتفعات الجولان التي تحتلها "إسرائيل" وبين سوريا.

وأضافت المجلة الأميركية، بأن "إسرائيل" قدمت رواتب للمقاتلين المتمردين، ودفعت كل واحد منهم نحو 75 دولارًا في الشهر، وقدمت أموالًا إضافية كانت تستخدمها الجماعات لشراء الأسلحة في السوق السوداء السورية، وفقًا للمتمردين والصحفيين المحليين. التقديمات إلى جانب الخدمة التي تحصل عليها "إسرائيل" في المقابل، خلفت تقديرات وتوقعات بين المتمردين بأن "إسرائيل" سوف تتدخل إذا حاولت القوات الموالية للرئيس بشار الأسد التقدم في جنوب سوريا.



ويتابع تقرير المجلة، بأنه عندما قامت قوات النظام المدعومة بالقوة الجوية الروسية بالتقدم خلال الصيف الماضي، لم تتدخل "إسرائيل"، تاركةً الجماعات المتمردة تشعر بأنها تعرضت للخيانة. "هذا درس لن ننساه عن إسرائيل. لا يهمها الناس، لا تهمها البشرية،... كل ما تهتم به هو مصالحها الخاصة"، قال مقاتل من إحدى المجموعات، التي تسمى "فرسان الجولان".



ووفق المجلة، حاولت "إسرائيل" إبقاء علاقتها بالجماعات سرية، وعلى الرغم من أن بعض التقارير قد أبلغت عنها، فإن المقابلات التي أُجريت مع القادة السياسيين لهذه الميليشيات في الخارج من أجل هذه القصة، تقدم معلومات أكثر تفصيلاً حتى الآن عن دعم "إسرائيل" للجماعات، كل المقاتلين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن أسمائهم وفصائلهم، كمية الأسلحة والمال التي نقلتها "إسرائيل" إلى المجموعات - التي تضم آلاف المقاتلين - صغيرة مقارنة بالمبالغ التي قدمتها الدول الأخرى المشاركة في الحرب السورية التي مضى عليها سبع سنوات، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة، وحتى في أوج برنامج المساعدات "الإسرائيلي" في وقت سابق من هذا العام، اشتكى قادة المتمردين من أنه غير كاف.



ويشير التقرير إلى أن هذه المساعدة مهمة لعدة أسباب، وهذا يشير إلى أن "إسرائيل" تحاول منع إيران من ترسيخ موقعها في سوريا - إلى جانب الضربات الجوية على المعسكرات الإيرانية والضغط السياسي الذي حصلت عليه "إسرائيل" من خلال روسيا، وسيط القوة الرئيسي في سوريا، حيث بدأت "إسرائيل" تسليح مجموعات متمردة متحالفة مع "الجيش السوري الحر" في عام 2013 ، بما في ذلك فصائل في القنيطرة ودرعا والمناطق الجنوبية من ريف دمشق، وكانت الأسلحة التي تم نقلها في ذلك الوقت معظمها بنادق هجومية أميركية الصنع M16، في وقت لاحق ، تحولت "إسرائيل" إلى تزويد المتمردين بأسلحة غير أمريكية في الغالب - على ما يبدو لإخفاء مصدر المساعدات - بما في ذلك الأسلحة والذخائر التي صودرت في شحنة إيرانية إلى حزب الله اللبنانية التي استولت عليها "إسرائيل" في عام 2009.



ويضيف التقرير، أن المساعدة لهذه المجموعات بقيت ثابتة لبعض الوقت ، لكنها توسعت بشكل كبير في العام الماضي، تصاعد دعم "إسرائيل" من دعم المئات من المقاتلين للوصول إلى مجموعات تضم الآلاف من المتمردين، تزامنت الزيادة في المساعدات مع تحول أوسع في سياسات "إسرائيل" في سوريا، بعد أن فشلت الإدارة الأمريكية والكرملين في التوصل إلى اتفاق يضمن بقاء الفصائل التي تدعمها إيران بعيداً عن جنوب سوريا ، تبنت "إسرائيل" سياسة أكثر عدوانية، حيث بدأت قواتها الجوية في التوغل داخل الأراضي السورية، مستهدفةً ليس فقط شحنات الأسلحة الفردية من إيران إلى حزب الله ولكن أيضا القواعد الإيرانية في جميع أنحاء البلاد.



وبحسب التقرير، تم تحديد هوية جماعتين من الجماعات التي تدعمها "إسرائيل"، لواء (فرسان الجولان)، وهو فصيل متمركز في بلدة جباتا الخشب الحدودية في القنيطرة، ولواء "عمر بن الخطاب"، المتمركز في بيت جن، بلدة تحد جبل حرمون، على عكس المؤيدين الأجانب الآخرين للمعارضة السورية ، بذلت "إسرائيل" القليل من الجهد لتنظيم وتعزيز برنامج المساعدات، وبدلاً من ذلك، كان يعتمد على ما يبدو على العلاقات التي طورتها مع القادة الأفراد، حيث قامت بتوجيه المساعدة إليهم مباشرة، ووفقاً للمتمردين في جنوب سوريا، فإن هؤلاء القادة يتواصلون مع المسؤولين "الإسرائيليين" عبر الهاتف ويلتقون بهم أحيانًا وجهاً لوجه في الجولان الذي تحتله "إسرائيل"، عندما يقوم القادة بتغيير المجموعات والمواقع، تتبعهم المساعدات الإسرائيلية، من ناحية أخرى، عندما يتم قتل القادة أو إقصائهم من مواقعهم بسبب صراعات السلطة الداخلية، يتم إيقاف المساعدات "الإسرائيلية" لفصائلهم السابقة.



ووفق "فورين بوليسي"، فإن "فرسان الجولان" كانت المجموعة المفضلة لـ"إسرائيل"، في العام الماضي، أضافت انتسب مئات من المقاتلين إلى صفوفها بسبب زيادة التمويل "الإسرائيلي"، وفقاً لأعضاء في الفصيل، كما عملت كموزع للأسلحة الموردة من "إسرائيل" إلى مجموعات أخرى، سمح ذلك للمجموعة بأن يكون لها تأثير كبير في كل من القنيطرة ومحافظة درعا المجاورة. ويتابع التقرير، أنه نتيجةً للمساعدات "الإسرائيلية"، فقد تصور العديد من سكان جنوب سوريا أنها حليف، نشرت "إسرائيل" برنامجها "حسن الجوار" باللغة العربية، بما في ذلك العمليات الإنسانية في جنوب سوريا ومعالجة بعض السوريين في المستشفيات "الإسرائيلية"، وأفاد أحد مقاتلي "فرسان الجولان"، قبل بضعة أشهر: "إسرائيل هي الوحيدة التي لها مصالح في المنطقة ولديها القليل من الإنسانية، وتوفر المساعدة للمدنيين"، لكن مع تمكن القوات الموالية للأسد، بمساعدة القوات الروسية والإيرانية، من السيطرة على المزيد والمزيد من المناطق في سوريا، سعت "إسرائيل" إلى طرق أخرى لضمان مصالحها على طول الحدود.

في تموز من هذا العام ، توصل المسؤولون "الإسرائيليون" على ما يبدو إلى تفاهم مع روسيا سمح بعودة قوات النظام إلى غربي درعا والقنيطرة، المناطق المتاخمة لمرتفعات الجولان، وفي مقابل ذلك، ورد أن روسيا وعدت بإبقاء الفصائل المدعومة من إيران على بعد 80 كيلومتراً (حوالي 50 ميلاً) من مرتفعات الجولان.



وجاء في التقرير، أنه حتى بعد بدء هجوم الأسد على جنوب سوريا، تشبث العديد من السوريين في المنطقة بأمل أن تمنع "إسرائيل" النظام على الأقل من استعادة السيطرة على محافظة القنيطرة المجاورة، فر آلاف الأشخاص إلى المنطقة المتاخمة لهضبة الجولان، لكن "إسرائيل" لم تتدخل لحمايتهم، قال أحد قادة المجتمع المحلي " أبو خالد" أنه سرعان ما أدرك أن الاعتماد على "إسرائيل" كان خطأ،... "ثق بي، إسرائيل ستندم على صمتها على ما حدث في جنوب سوريا، نحن في مدينتنا ومدننا المجاورة نلتزم على مضض مع النظام، لكن هذه المصالحة ستؤثر على إسرائيل في المستقبل القريب"، وبينما كان النظام يقترب من هناك، تواصل بعض المتمردين مع "الإسرائيليين" وطلبوا اللجوء، خوفاً من الانتقام من قوات الأسد، ورد المسؤولون "الإسرائيليون" بالسماح لعدد صغير من قادة المتمردين وأفراد عائلاتهم المباشرين بدخول "إسرائيل" ليلة 22 يوليو / تموز، وتم إبعاد آخرين، مكان وجود هؤلاء القادة وأقاربهم لا يزال غير واضح، يشاع أن البعض موجود في "إسرائيل"، والبعض الآخر في الأردن، فيما أبلغ أحد القادة السابقين مرؤوسيه أنه وصل إلى تركيا. أما بالنسبة للمقاتلين، فقد اختار معظمهم البقاء في منازلهم والاستسلام للنظام بدلاً من الفرار إلى إدلب - آخر جيب متبقي لقوات المتمردين - وقد تم اعتقال بعضهم، على ما يبدو بسبب التعامل مع "إسرائيل"، بينما انضم آخرون إلى الفصائل الموالية للنظام أو الجيش السوري