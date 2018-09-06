living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوتين يشرف على مناورات "الشرق- 2018" الأكبر منذ 37 عاما

6
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيحضر مناورات "الشرق-2018"، التي تعتبر أكبر مناورات للجيش الروسي منذ 37 عاما، والتي يشارك فيها عسكريون من الصين ومنغوليا.
 
إقرأ المزيد
وزير الدفاع سيرغي شويغوروسيا تطلق أضخم مناورات عسكرية منذ 40 عاما تمتد على 3 بحار
ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، اليوم الخميس، عن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميترى بيسكوف قوله إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور مناورات "الشرق-2018"، بعد المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفستوك"، مشيرا إلى أن "عسكريين من جيش التحرير الشعبي الصيني، سيشاركون هذه المرة في المناورات مع القوات المسلحة الروسية".
 
وسيجري الجيش الروسي المناورات تحت مسمى "الشرق-2018" في الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري، في 9 ميادين، وفي مياه بحر اليابان وبحر بيرنغ وبحر أوخوتسك.
 
يذكر أن هذه المناورات ستكون الأكبر على مدى السنوات الـ 37 الماضية. وسيشارك فيها حوالي 300 ألف عسكري وعشرات الآلاف من المدرعات والمروحيات والطائرات الحربية والطائرات بدون طيار. كما سيشارك في إحدى مراحلها عسكريون من القوات المسلحة الصينية والقوات المسلحة المنغولية.
 
وتستضيف مدينة فلاديفستوك الروسية في الفترة ما بين 11-13 سبتمبر الجاري، أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع بمشاركة وفود تمثل أكثر من 60 دولة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout