بوتين يشرف على مناورات "الشرق- 2018" الأكبر منذ 37 عاما

A + A -

كشف الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيحضر مناورات "الشرق-2018"، التي تعتبر أكبر مناورات للجيش الروسي منذ 37 عاما، والتي يشارك فيها عسكريون من الصين ومنغوليا.

إقرأ المزيد

وزير الدفاع سيرغي شويغوروسيا تطلق أضخم مناورات عسكرية منذ 40 عاما تمتد على 3 بحار

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، اليوم الخميس، عن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميترى بيسكوف قوله إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور مناورات "الشرق-2018"، بعد المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفستوك"، مشيرا إلى أن "عسكريين من جيش التحرير الشعبي الصيني، سيشاركون هذه المرة في المناورات مع القوات المسلحة الروسية".

وسيجري الجيش الروسي المناورات تحت مسمى "الشرق-2018" في الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري، في 9 ميادين، وفي مياه بحر اليابان وبحر بيرنغ وبحر أوخوتسك.

يذكر أن هذه المناورات ستكون الأكبر على مدى السنوات الـ 37 الماضية. وسيشارك فيها حوالي 300 ألف عسكري وعشرات الآلاف من المدرعات والمروحيات والطائرات الحربية والطائرات بدون طيار. كما سيشارك في إحدى مراحلها عسكريون من القوات المسلحة الصينية والقوات المسلحة المنغولية.

وتستضيف مدينة فلاديفستوك الروسية في الفترة ما بين 11-13 سبتمبر الجاري، أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع بمشاركة وفود تمثل أكثر من 60 دولة.