صورة تكشف "أجساما طائرة" فوق ترامب.. والجدل يتصاعد

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نشر أحد عشاق الغولف، صورة قال إنها تظهر أجساما طائرة، تحلق فوق ملعب لهذه الرياضة، حينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمارس هوايته المفضلة هناك، في وقت شكك كثيرون في الأمر برمته.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أن فتاة بريطانية التقطت الصورة من شرفة فندق فاخر مجاور لمنتجع رنبيري في مقاطعة، أيرشاير، جنوب غربي اسكتلندا، في الثامنة مساء يوم 16 يوليو الماضي، تزامنا مع وجود ترامب الذي يملك المنتجع.

وقال الشخص، الذي لم تشر الصحيفة إلى اسمه، إن ابنة أخيه هي التي التقطت الصور،ة قبل أن تبعثها له عبر الالكتروني، لأنها تعرف عشقه لهذه الرياضة.

وأضاف: "عندما أمعنت النظر فيها، شاهدت أربعة أشياء غريبة على شكل أطباق في الخلفية، وقالت (ابنة أخيه) إنها لم تلاحظها عند التقاط الصورة".

وسارع الرجل لنشر الصورة على موقع "ufostalker"، المعني بمتابعة أخبار الأجسام الفضائية، لكن عددا من المعلقين شككوا في الأمر.

وقال أحدهم، إن الأمر لا يعدو كونه مجرد خدعة ضوئية، مشيرا إلى أنه ببساطة "انعكاس لأضواء داخل المنتجع".

واستغرقت زيارة ترامب إلى بريطانيا في يوليو الماضي 4 أيام، وسط احتجاجات واسعة ضد سياساته ومواقفه، وأنهاها بعطلة في اسكتلندا مارس فيها رياضة الغولف.