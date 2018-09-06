انخفاض بالحرارة وتساقط أمطار بدءًا من يوم غد الجمعة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما جزئيا مع رياح ناشطة وإنخفاض اضافي في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول إلى متقلب اعتبارا من ظهر يوم الجمعة بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في الداخل وعلى الجبال ورياح ناشطة و يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا مع رياح ناشطة وإنخفاض اضافي في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 الى 32 درجة، في الجبال من 14 الى 23 درجة، في الارز من 9 درجات الى 20 درجة وفي الداخل من 17 الى 29 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و40 كلم/س

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

حال البحر: مائج اجمالا حرارة سطح الماء: 30°م.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,14 ساعة غروب الشمس: 18,59