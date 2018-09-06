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أخطر نساء "داعش"... القبض على أم الذباحين

6
SEPTEMBER
2018
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اعتقلت القوات الأمنية العراقية، قبل ساعات، أحد أخطر نساء "داعش" من المنتميات له والعاملات في صفوفه، وهي أم 5 من الإرهابيين، مطلوبة للقضاء العراقي.
 
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، 6 أيلول/سبتمبر، أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين، وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت من إلقاء القبض على إحدى "الداعشيات".
 
وأوضحت الدفاع، أن الداعشية، من العاملات ضمن العصابات الإرهابية أثناء وقوع محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد، بيد "داعش" الإرهابي.
 
وأضافت، مشيرة إلى أن عملية القبض، جاءت بعد نصب كمين للداعشية، في النقطة الأمنية للمدخل الشمالي مدينة تكريت، مركز صلاح الدين.
 
وبينت الدفاع، أن الداعشية، هي والدة 5 من الإرهابيين، اثنان منهم كانا يعملان بما يسمى "مفرزة الإعدامات" بتنظيم "داعش"، وأخر قتل في معركة تحرير قضاء بيجي، شمالي المحافظة.
 
وأشارت وزارة الدفاع العراقية، في ختام بيانها، إلى أن الداعشية، هي من المطلوبات للقضاء العراقي، وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب.
 
أعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.
 
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
 
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