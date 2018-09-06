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نيويورك تايمز: مسؤول أمريكي يكشف تشكيل جبهة لمقاومة ترامب داخل إدارته

6
SEPTEMBER
2018
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رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سريعا على مقال لكاتب مجهول نشرته صحيفة نيويورك تايمز، ادعى وجود خلافات وصراع داخل الإدارة الأمريكية.
 
وكتب ترامب تغريدتين على تويتر، كانت الأولى عبارة عن كلمة واحدة هي: "خيانة؟".
 
كما قال في الأخرى "هل كلمة المسؤولين الكبار موجودة حقا، أم أن نيويورك تايمز أخفقت باعتمادها على مصدر زائف آخر؟"
 
وقال الكاتب المجهول في مقاله إن مسؤولين كبارا في إدارة ترامب، عبروا عن انزعاجهم الشديد من سلوك الرئيس "غير المنضبط" و"غير الأخلاقي" وإنهم يعملون بجد لإحباط ما يفعله الرئيس.
 
ونشرت الصحيفة مقال الكاتب المجهول، بعد يوم من نشر مقتطفات من كتاب يزعم أن موظفي البيت الأبيض يناضلون باستمرار لكبح سلوك الرئيس السيء.
 
وجاء المقال بعنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"، وأكد المسؤول الذي كتبه أنهم في الإدارة الأمريكية ملتزمون بأجندة الحزب الجمهوري، ولم يتحاوروا مع الديمقراطيين المعارضين.
 
لكنه كتب :"نعتقد أن واجبنا الأول هو حماية هذا البلد بينما يواصل الرئيس التصرف بطريقة تضر جمهوريتنا".
 
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وكشف أيضا أن "كثيرا من كبار المسؤولين في حكومة ترامب يعملون بجد من الداخل لاحباط أجزاء من برنامجه ورغباته."
 
واعترف أنه واحد من هؤلاء المسؤولين ويعلم ما يدور بالداخل، وكتب "أنا أعرف جيدا، فأنا واحد منهم، ولأكون واضحا فمقاومتنا ليست المقاومة الاعتيادية التي يتبعها اليساريون، فنحن نريد أن تنجح الإدارة".
 
ووصف المسؤول الرئاسة الأمريكية بأنها "ذات مسارين"، الأول هو ما يقوله وما يفعله ترامب والمسار الثاني هو ما يفعله مساعدوه عن وعي، على سبيل المثال فيما يتعلق بما وصفه بـ "تفضيل ترامب للحكام المستبدين والديكتاتوريين".
 
وقال الكاتب إن الموظفين عملوا بنشاط على عزل أنفسهم عن أسلوب القيادة "المتعجرف، المتناقض وغير الفعال" لترامب.
 
وأشار المسؤول إلى أن "جذور المشكلة هي عدم أخلاقية الرئيس."
 
وأضاف :"لهذا السبب تعهد عديد من المعينين في إدارة ترامب ببذل كل ما في وسعهم للحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية في الوقت الذي أجهضوا فيه دوافع السيد ترامب المضللة حتى يخرج من منصبه".
 
وانتقد ترامب كاتب المقال المجهول في صحيفة التايمز ووصفها "بغير الشريفة".
 
وقال ترامب "إنهم لا يحبون دونالد ترامب ولا أحبهم" مضيفا "إذا كانت صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة لديها افتتاحية مجهولة، هل يمكنك أن تصدق ذلك، مجهول لا معنى له، افتتاحية لا معنى لها، ونحن نقوم بعمل رائع."
 
ووصفت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض المقال بأنه "مثير للشفقة ومتهور وأناني" وأدانت الصحيفة لأنها نشرته.
 
وقالت سارة ساندرز: "صوت حوالي 62 مليون شخص لصالح الرئيس دونالد ترامب في عام 2016". "لم يصوت أي منهم لمصدر مجهول في صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة."
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