خدعته زوجته في اليانصيب.. ثم ربحا "المليون"

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لم يتخيل رجل بريطاني أن المقلب المثير للأعصاب الذي تعرض له من زوجته الشهر الماضي، الذي أوهمته خلاله أنهما ربحا مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، سيتحول إلى حقيقة أفضل مما تخيل الاثنان، ليربحا مبلغ مليون جنيه إسترليني.

وكانت شارلوت (28 عاما) قد خدعت زوجها دانيال (27 عاما) الشهر الماضي وأقنعته بأنهما ربحا اليانصيب، لذا فإنه لم يصدقها عندما اتصلت لتخبره بأنهما ربحا مبلغ مليون إسترليني بعد شهر واحد من "المقلب" الأول.

وأوضح دانيال أنه أنهى المكالمة وأعطى الهاتف لأخيه ليتحدث معها، لتضطر زوجته إلى إرسال صورة من الرسالة النصية التي تثبت بأنهما ربحا.

وينوي الزوجان أن ينفقا المال لشراء منزل جديد يكفي لهما وأبنائهما الخمسة.