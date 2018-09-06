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روسيا قادرة على بناء حاملات المروحيات وتصديرها

6
SEPTEMBER
2018
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قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن صناع السفن الروس قادرون على بناء حاملات المروحيات وتصديرها إذا ما كانت هناك ضرورة لذلك.

جاء ذلك على لسان الوزير الروسي في حديث أدلى به، الثلاثاء 4 سبتمبر، لوكالة "نوفوستي" الروسية، وكان مانتوروف قد صرح في أغسطس الماضي، بأن روسيا ستبني سفن إنزال قادرة على حمل المروحيات على متنها، بدلا من بناء حاملات المروحيات، لكنه عاد اليوم وأكّد على قدرة الروس على بناء حاملات المروحيات ما إذا طلب منها ذلك.

يذكر أن روسيا وقعت عام 2011 مع فرنسا اتفاقية توريد حاملتي مروحيات من طراز "ميسترال"، إلا أن باريس فسخت تلك الصفقة عام 2015.

وكان نائب وزير الدفاع، يوري بوريسوف (نائب رئيس الوزراء حاليا)، قد أعلن في مايو الماضي، أن أول حاملة مروحيات روسية ستظهر بحلول عام 2022.

روسيا اليوم
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