بهذه الطريقة أوقفوا تساقط الشعر !

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توصلت دراسة جديدة، أجراها باحثون في جامعة جونز هوبكنز، انه يمكن تجنب مشاكل سقوط الشعر، والصلع، والشعر الرمادي المبكر بمجرد تغيير نظامنا الغذائي.

حيث توصلت الدراسة، التي نشرت في موقع “Nature” العلمي، إلى أن تناول وجبات بعينها يؤدي إلى تساقط الشعر والشيب على حد سواء. ويمكن أن تؤدي تلك الوجبات إلى حدوث مجموعة من الأمراض الجلدية.

وأفادت الدراسة أن تلك الوجبات هي التي تحتوي على كميات كبيرة من الأغذية الحيوانية، وبالتالي الدهون الحيوانية المعروفة باسم الدهون المشبعة، والسكر الأبيض، والأطعمة السكرية