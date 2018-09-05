living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يهاجم "نايكي" والآلاف يحرقون منتجات الشركة

5
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة الملابس الرياضية نايكي، وذلك في أعقاب قرارها استخدام اللاعب كولن كايبرنيك كوجه لحملتها الأخيرة، التي تأتي في الذكرى الثلاثون لشعارها الشهير "جست دو إت".
وكان كايبرنيك أول لاعب في دوري كرة القدم الأميركية (أن إف إل) يركع خلال النشيد الوطني الأميركي لتسليط الضوء على الظلم العنصري ضد السود.

ومع اختيار نايكي لكايبرنيك، أحرق عدد من الأميركيين منتجات يملكوها من الشركة، احتجاجا على قرار استخدام اللاعب المثير للجدل في الحملة الجديدة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي: "نايكي تُقتل تماما بغضب ومقاطعات."

وأضاف: "أتساءل عما إذا كان لديهم أي فكرة أنه سيكون بهذه الطريقة؟".

كما واصل الرئيس انتقاداته السابقة لاتحاد كرة القدم الأميركي قائلا: "فيما يتعلق بالـ"أن إف إل"، أجد صعوبة في المشاهدة، ودائما سوف أمتنع عنها، حتى يقفوا من أجل العلم".

وجاءت انتقادات ترامب بعد أن أشادت نجمة التنس الأميركية سيرينا ويليامز - التي هي أيضا جزء من حملة نايكي للاحتفال بالذكرى الثلاثين لشعارها "جست دو إت" - بخطوة الشركة.

وفي حديث لها بعد هزيمة كارولينا بليسكوفا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وصف ويليامز قرار استخدام كايبرنيك بأنه "بيان قوي لكثير من الشركات الأخرى".

واستخدم النقاد على تويتر الهاشتاغ "جست برن إت" وهو يعني "فقط احرقها"، مشابها لشعار "جست دو إت" الذي يعني "فقط افعلها".

وفي إعلانها عن الحملة، قالت شركة نايكي، إن كايبرنيك كان "أحد أكثر الرياضيين إلهامًا في هذا الجيل".

وقال اتحاد كرة القدم الأميركي، إنه "يحتضن دور ومسؤولية كل من يشارك في هذه اللعبة لتشجيع التغيير الإيجابي المجدي في مجتمعاتنا".

يذكر أن كايبرنيك انتهى عقده مع فريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز في مارس 2017، ورفضت أندية الدوري التعاقد معه منذ وقتها، لتجنب الجدل، مما دفعه لتقديم دعوى قضائية ضد ملاك الأندية بسبب تآمرهم على عدم توظيفه.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout