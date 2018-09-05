بريطانيا تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي

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أفادت السفارة الروسية لدى لندن بأن الخارجية البريطانية استدعت اليوم الأربعاء القائم بأعمال سفير روسيا إثر التطورات الأخيرة في إطار التحقيق في قضية سيرغي سكريبال.

وقالت السفارة الروسية، في بيان صحفي: "تم استدعاء القائم بالأعمال الروسي إلى الخارجية البريطانية، حيث جرى إبلاغه بصورة مطابقة لروح تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي".

وجاء استدعاء الدبلوماسي الروسي على خلفية إعلان رئيسة الوزراء البريطانية في وقت سابق من اليوم، أن الادعاء في المملكة المتحدة مستعد لتوجيه اتهامات للمواطنين الروسيين ألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف، بتسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية والذي عمل لاحقا لصالح بريطانيا، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا في مدينة سالزبوري جنوب غربي بريطانيا أوائل مارس الماضي.

وتقول الحكومة البريطانية إن سكريبال تعرضا في الـ4 من مارس الماضي لهجوم كيميائي بمادة مشلّة للأعصاب، وتم العثور عليهما في حالة إغماء قرب بيتهما في مدينة سالزبوري، وأنه تم علاجهما من التسمم بصعوبة، فيما لا يزال سكريبال الأب مختفيا عن الأنظار رغم تأكيد لندن نجاته.

وكان الجاسوس المزدوج يقيم بعد منحه اللجوء السياسي في بريطانيا إثر الإفراج عنه في روسيا ضمن تبادل للجواسيس بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010.

وأعلنت بريطانيا لاحقا أن المادة السامة، التي تعرض لتأثيرها سيرغي ويوليا سكريبال، من نوع "نوفيتشوك" وتم تطويرها في روسيا، متهمة موسكو بالوقوف وراء محاولة اغتيال الجاسوس السابق، فيما نفت الحكومة الروسية قطعا الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى عدم وجود برامج خاصة بتطوير المادة المذكورة لا في الاتحاد السوفيتي السابق ولا في روسيا، كما اقترحت فتح تحقيق مشترك في القضية مع لندن، التي ترفض هذه المبادرة.