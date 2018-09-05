living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي

5
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت السفارة الروسية لدى لندن بأن الخارجية البريطانية استدعت اليوم الأربعاء القائم بأعمال سفير روسيا إثر التطورات الأخيرة في إطار التحقيق في قضية سيرغي سكريبال.

وقالت السفارة الروسية، في بيان صحفي: "تم استدعاء القائم بالأعمال الروسي إلى الخارجية البريطانية، حيث جرى إبلاغه بصورة مطابقة لروح تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي".

وجاء استدعاء الدبلوماسي الروسي على خلفية إعلان رئيسة الوزراء البريطانية في وقت سابق من اليوم، أن الادعاء في المملكة المتحدة مستعد لتوجيه اتهامات للمواطنين الروسيين ألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف، بتسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية والذي عمل لاحقا لصالح بريطانيا، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا في مدينة سالزبوري جنوب غربي بريطانيا أوائل مارس الماضي.

وتقول الحكومة البريطانية إن سكريبال تعرضا في الـ4 من مارس الماضي لهجوم كيميائي بمادة مشلّة للأعصاب، وتم العثور عليهما في حالة إغماء قرب بيتهما في مدينة سالزبوري، وأنه تم علاجهما من التسمم بصعوبة، فيما لا يزال سكريبال الأب مختفيا عن الأنظار رغم تأكيد لندن نجاته.

وكان الجاسوس المزدوج يقيم بعد منحه اللجوء السياسي في بريطانيا إثر الإفراج عنه في روسيا ضمن تبادل للجواسيس بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010.

وأعلنت بريطانيا لاحقا أن المادة السامة، التي تعرض لتأثيرها سيرغي ويوليا سكريبال، من نوع "نوفيتشوك" وتم تطويرها في روسيا، متهمة موسكو بالوقوف وراء محاولة اغتيال الجاسوس السابق، فيما نفت الحكومة الروسية قطعا الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى عدم وجود برامج خاصة بتطوير المادة المذكورة لا في الاتحاد السوفيتي السابق ولا في روسيا، كما اقترحت فتح تحقيق مشترك في القضية مع لندن، التي ترفض هذه المبادرة.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout