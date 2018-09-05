السلطات الأمريكية تحجر على ركاب طائرة إماراتية!

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أعلنت السلطات الأميركية، الحجر على ركاب طائرة إماراتية بعد وصولها إلى مطار نيويورك قادمة من دبي، بعد أن اشتكى 100 من ركابها من أعراض مرضية. وقالت تقارير لمحطة تلفزيونية تابعة لشبكة "إن.بي.سي" إن الرحلة رقم 203 كانت تقل نحو 500 راكب وهبطت في مطار جون إف. كنيدي بعيد الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت جرينتش).

في المقابل، اعلن طيران الإمارات ان السلطات الصحية الاميركية كشفت على الركاب المتوعكين على رحلة ل‍طيران الإمارات من دبي إلى نيويورك وسيتم توفير الرعاية الطبية لمن يحتاجون لها.