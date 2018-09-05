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اشترت حذاء من الإنترنت.. واكتشفت "المفاجأة الصاعقة"

5
SEPTEMBER
2018
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لقيت شابة بريطانية إشادة واسعة مؤخرا بعدما أرجعت مبلغا عثرت عليه في حذاء اشترته من موقع إلكتروني فيما كانت صاحبة المبلغ تجهل كل شيء عن الأوراق النقدية.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشابة إيلا جيلمان البالغة من العمر 19 عاما، والتي تدرس في جامعة بمانشستر اشترت حذاءً عبر موقع إلكتروني من سيدة تقيم في مدينة برايتون.
 
وعثرت الشابة الأمينة على ألف جنيه أسترليني بشكل مفاجئ داخل الحذاء فبادرت على الفور إلى الاتصال بالمرأة، وفي غضون 30 دقيقة فقط كانت قد قامت بتحويل المبلغ إلى صاحبته.
 
وقالت إيلا إنها صدمت حين وجدت المبلغ في الحذاء، وحين رأت المظروف فقدت اعتقدت أولا أن الأمر يتعلق بورق تم وضعه حتى يحافظ على شكل الحذاء.
 
وقالت لورا، التي عثرت على المبلغ، إنها أرادت أن تتقدم بالشكر للشابة وقالت إن السلوك النبيل جعلها "تستعيد الثقة في البشرية".
 
وأضافت أنها كانت تظن أنها قد فقدت المبلغ بصورة نهائية حين نسيت المكان الذي وضعت فيه المظروف، لكن الصفقة الأخيرة ساعدت على استرجاع ما ضاع قبل فترة.
 
وقالت المرأة التي استرجعت المبلغ إنها حريصة على إبداء العرفان للشابة وقالت إنها تفكر في طريقة ما لدعوة "الأمينة" سواء إلى مطعم أو مهرجان.
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