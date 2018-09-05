رئيس أركان البحرية البريطانية السابق يحذر من "كارثة" تتربص بأسطول بلاده

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أقرّ اللورد آلان ويست الرئيس السابق لأركان القوات البحرية البريطانية، بأن بلاده لا تستطيع ضمان الدفاع عن مياهها الإقليمية.

ونقلت صحيفة The Independent أن المواجهات التي وقعت مؤخرا بين صيادين فرنسيين وبريطانيين في القناة الإنجليزية بسبب خلاف على الصيد، تدل على أن بريطانيا تفتقر للسفن الضرورية لحماية مياهها الإقليمية.

ويؤكد اللورد ويست، أن هذا الوضع يكشف أيضا عن أوجه القصور في تنظيم عمل الهيئات العسكرية وأشار إلى وجود جهات مختلفة تشرف على توجيه هذه السفن، فيما على هذه الجهات تنسيق نشاطها عبر مركز قيادة موحد.

ولفت إلى عدم وجود أي قائد في الوقت الراهن، يمكنه إعطاء أوامر للمؤسسات الحكومية لاتخاذ أي إجراء.

وأضاف أنه عندما ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، سيكون عليها تسيير الدوريات في منطقتها الاقتصادية الحصرية، وفي الوضع الحالي البحرية البريطانية معرضة للـ"كارثة".