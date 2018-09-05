لن تكون الملكة.. هذا هو اللقب الذي ستحصل عليه كيت ميدلتون بعد أن يتوّج الأمير وليام ملكاً

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كل من يتابع مسلسل «The Crown»، سيعرف إلى أي مدى تعد الأمور معقدة عندما يصبح شخص ما فرداً من العائلة المالكة. ويعتقد البعض أن دوقة كامبريدج ستحمل لقب «ملكة»، بعد أن يتوج الأمير وليام ملكاً على إنجلترا، ولكن ذلك ليس صحيحاً، وفق صحيفة The Independent البريطانية. بطبيعة الحال، ستحصل زوجة الأمير وليام على لقب ملكي آخر، يختلف قليلاً عن اللقب الذي تحمله جدة زوجها، الملكة إليزابيث الثانية، بعد أن يتوّج دوق كامبريدج ملكاً حاكماً للمملكة المتحدة.

ماذا سيكون لقلب كيت ميدلتون؟

وستحمل الدوقة كيت ميدلتون لقب «عقيلة الملك» بعد أن يجلس الأمير وليام على عرش المملكة. وهذا الأمر هو ما حدث أيضاً مع الجدة الكبرى للأمير وليام، الملكة الأم إليزابيث، في السابق، فضلا عن أن ذلك ما تنص عليه الأعراف الملكية، كما هو موضح على الموقع الرسمي للقصر الملكي. وذكر الموقع أنه «ما لم يُقرر خلاف ذلك، تتوج عقيلة الملك في حفل تتويج الملك، ولكن في مراسم احتفالية أبسط ولكن، لا يسير الأمر على المنوال ذاته، في حال تتويج زوج الملكة عاهلاً للبلاد». ففي سنة 1952، توّجت الملكة إليزابيث الثانية ملكةً لإنكلترا، بعد رحيل والدها، الملك جورج السادس. وبعد ذلك، توجّ زوجها، دوق أدنبره، بلقب «قرين الملكة».

ولم يتوج دوق أدنبره في نفس حفل تتويج الملكة، مثلما سيحدث مع كيت عندما تتوج «عقيلة الملك»، حيث تختلف بروتوكولات التتويج بين زوجة الملك وزوج الملكة في المملكة المتحدة. وعلى مدار التاريخ، لم يحصل أي رجلٍ على اللقب الرفيع «الأمير زوج الملكة الحاكمة» سوى مرة واحدة فقط. ففي سنة 1857، تُوّج الأمير ألبرت، زوج وقرين الملكة فيكتوريا بلقب «زوج الملكة الحاكمة» بعد 20 سنة من حكم زوجته للمملكة. وعلى الرغم من أن دوق أدنبره يعتبر فعلياً زوج الملكة الحاكمة، إلا أنه لم يحصل حتى الآن على اللقب الرفيع، الذي حصل عليه الأمير ألبرت «الأمير زوج الملكة الحاكمة». وعندما أُعلن زواج الأمير تشارلز وكاميلا باركر بولز سنة 2005، أعلن المقر الملكي في لندن، كلارنس هاوس، أن دوقة كورنوال، ستحمل لقب «الأميرة الزوجة» بدلاً من لقب «عقيلة الملك»، في حال توّج الأمير تشارلز ملكاً للمملكة المتحدة. ولكن في 2018، أزال كلارنس هاوس ذلك البيان من على صفحته الرسمية.