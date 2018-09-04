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كيف تصبح عنصرا في "إف بي آي" بسرعة؟

4
SEPTEMBER
2018
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أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) تطبيقا رياضيا جديدا، للأشخاص الراغبين بأن يصبحوا عناصر مخابرات، ويتضمن التمارين المتطلبة من أعضاء إف بي آي.
وكتب موقع أف بي آي الرسمي: "هل تستطيع تحمل المتطلبات؟"، داعيا الأشخاص العاديين لتحميل تطبيق "إف بي آي فيت تيست" واختبار قوتهم البدنية مقارنة بعناصر الاستخبارات، حسب ما نشر موقع محطة "سي بي إس".

وتتطلب أف بي آي من الراغبين بالانخراط في المكتب، عبور عدد من تمارين اللياقة البدنية، التي يتضمنها التطبيق الجديد.
ويلزم مكتب الاستخبارات عناصرها بتحقيق 12 نقطة على الأقل لعبور الاختبار، وسيقيّم التطبيق المشتركين بنفس نظام المكتب.

ويشمل الاختبار تمرين البطن، وتمرين الضغط، وتمرين رفع الجسم، والركض لمسافة 300 متر، والعدو لمسافة 2.4 كم.

وسيتطلب على الشخص الذي يسعى لتحقيق العلامة الكاملة، وهي 50 نقطة، القيام بتمرين البطن 58 مرة في دقيقة واحدة، والركض لمسافة 300 مترا في 40.9 ثانية أو أقل، وإنجاز 71 تمرين ضغط في فترة مفتوحة، والعدو لمسافة 2.4 كم في أقل من 9 دقائق، ورفع الجسم 20 مرة بدون وقت محدد.

وقال رئيس قسم التدريب في أف بي آي، مارك سافين: "التطبيق سيساعد العملاء الساعين للانضمام تعلم متطلبات العمل بشكل أكبر. التطبيق سيتيح لهم ممارسة التدريبات في صالة التمرين أو أي مكان آخر".

ومن المتطلبات الأخرى للحصول على القبول والانضمام لإف بي آي، هو الحصول على شهادة جامعية بمعدل 75 بالمئة، وأن يكون عمر الشخص بين 23 و27 عاما.

وأعاد مدير إف بي آي، جيمس كومي، الاختبار البدني ضمن الشروط الأساسية للقبول في عام 2015، بعد أن كان مكتب الاستخبارات قد أوقف التمرين لمدة 16 عاما قبلها.

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